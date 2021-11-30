Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fırtınada devrildi, simitçi arabasının altında kalan kişi yoğun bakımda
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da dün fırtına sebebiyle devrilen simit arabasının altında kalarak ağır yaralanan Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei'nin tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.
İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde, simitçi Mahmud Beradei, fırtına nedeniyle devrilen simit arabasının altında kaldı.
Simitler yola açılırken, Beradei başından aldığı darbe ile ağır yaralandı.
Kanlar içinde kalan simitçinin yardımına koşan çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine de haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Hayati tehlikesi sürüyor
Beradei, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 yıldır simitçilik yapan ve 2 çocuk babası Beradei'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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