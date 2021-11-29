Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bir kişi, lodostan devrilen simit arabasının altında kalarak yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos etkili oluyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen simit arabasının altında kalarak yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.
Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle Suriye uyruklu Mahmud Beradei'nin tenteli simit arabası havalanarak devrildi.
Seyyar aracın altında kalan Beradei başından yaralandı. Yaralı seyyar satıcı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredeki vatandaşlar, Beradei'nin simitlerini ve yola saçılan aracının parçalarını toplayarak muhafaza altına alınmasını sağladı.
Etiketler: Bursa
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