Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta terör operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik 22- 28 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 38 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü
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