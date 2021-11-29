'Turuncu kod' ile uyarılan kentte vatandaşların sel, ani su baskını, yoğun yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları istendi. Cumartesi ve pazar günü kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Aksu ve Serik ilçelerinde tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de kent genelinde rüzgarın etkili olacağı uyarısını yaptı. Hızı saatte 80 kilometreleri görecek rüzgarla ilgili vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı dikkatli olmaları istenirken, kent genelinde kısmen güneşli hava etkili oldu.

Hafta sonu dev dalgaların kıyıya kadar ulaştığı Konyaaltı Sahili'nde ise bazı vatandaşlar denize girdiler.

'Turuncu kod'un bugün gece yarısına kadar geçerli olacağı, yarından itibaren kent genelinin soğuk hava dalgasına gireceği ve sıcaklığın 6-7 derece kadar düşeceği belirtildi.