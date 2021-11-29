Muğla'nın Ortaca ilçesinde Cengiz Topel İlk Okulu Çevreyi ve Yeşili Koruma Kulübü öğrencileri, "Ortaca'da evimiz temiz kalsın çevremiz" projesi kapsamında toplumsal sorumluluk projesi başlattı.

Proje kapsamında topladıkları 1 ton atık yağı, Milli Eğitim Bakanlığı protokollü Deha Biodizel A.Ş. Fethiye Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Teslim edilen atık yağ karşılığında alınan tekerlekli sandalye, Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu Özel Eğitim 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Cennet Fatma Pekel'e hediye edildi.

“3’üncü yılımızda üçüncü tekerlekli sandalyemizi aldık”

Cengiz Topel İlkokulu Müdürü Hamdi Kartal, projeyle evlerdeki bitkisel atık yağların geri dönüştürülmesi ve çevre koruma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin "Sıfır Atık" kavramını yaşayarak öğrendiklerini anlatan Kartal, "Projemizin üçüncü yılında ne mutlu bize üçüncü tekerlekli sandalyemizi öğrencimizle buluşturduk. Verilen desteklerle de buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Törende, Çevreyi ve Yeşili Koruma Kulübü danışman öğretmenleri Kamil Karakaş ve Süleyman Baydur'a, kulüp temsilcisi öğrencileri Elif Karadoğan, Deniz Mina Özdemir, Beyza Canbay ve Zeynep Baydur’a teşekkür belgesi verildi.