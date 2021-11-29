Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta 2 katlı binada yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta iki katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Sivas'ta iki katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı apartmanın çatısı bacadan çıkan alevlerle tutuştu.
Binadan duman çıktığını gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi, apartmanda oturanlar tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, binanın çatısında hasar oluştu.
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