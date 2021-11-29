Tekidağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, havaların soğumasıyla birlikte özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonların arttığına dikkat çekerek,

"Okullarda, ortak eşya kullanımının olduğu veya diğer alanlarda el dezenfeksiyonu önemli. Temas öncesi ve temas sonrası el dezenfeksiyonu yapmalıyız. Okuldan eve geldiğimizde ellerimizi su ve sabun ile yıkamalıyız. Semptomu olan, üst solumun yolları enfeksiyonu semptomu olan çocuklar maske takarak hem kendilerini hem de diğer arkadaşlarını korumalılar" dedi.

"Mevsime uygun beslenme çok önemli"

"Çocukları enfeksiyonlardan korumak içi mevsime uygun beslenme çok önemli. Nedir? Lahana, karnabahar gibi, havuç gibi mevsime uygun gıdalar. Mandalina, portakal gibi C vitamininden zengin gıdalarla bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeliyiz. Yeter miktarda sıvı alımına özen göstermeliyiz" dedi.

"Beklenen bir artış"

Doç.Dr. Doğan,geçen yıla oranla bu yol gribal enfeksiyon hastalıklarının artığını ifade ederek,

"Bu yıl geçen yıla göre bir artış var. Beklenen bir artış bu. Niçin? Geçen yıl ciddi bir kısıtlama oldu. Kısıtlamalar, maske kullanımına çok fazla dikkat edildi, sosyal mesafeye dikkat edildi, el hijyenine dikkat edildi. Bu temel koruyucu önlemlerde bu yıl bir gevşeme görüyoruz toplumda. Bu gevşemenin bizi bu noktaya taşıdığı kanaatindeyiz. Üst solunum yolları semptomu olan, yüksek ateşi olan çocukları aileleri mutlak suretle bir çocuk hastalıkları uzmanına muayene ettirmelerini öneriyoruz" dedi.