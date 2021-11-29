Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı.

Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Yağan çamur nedeniyle otomobillerde lekeler oluştu.

Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Tekirdağ'da da yağan çamur sebebiyle sokak aralarında park halindeki araçlar kirle kaplandı.

Araçlarının çamurla kaplandığını fark eden kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, kimileri de oto yıkamacıların yolunu tuttu.