Tekirdağ'nın Hayrabolu İlçesi, Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi 27 yaşındaki İrem Büşra Üngül, hafta sonu izninde İstanbul’da bulunan ailesini ziyarete gitti.

Faik adını verdiği kedisini çıktığı balkondan indirmeye çalışan Üngül, dengesini kaybedip 5’inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Büşra Üngül’ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Üngül, bugün memleketi Hayrabolu'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nde Doktor Üngül'ün ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajda, “Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görevini yapan meslektaşımız İrem Büşra Üngül cumartesi gecesi İstanbul'da bulunduğu evin balkonundan düşerek vefat etti. 1994 yılında Tekirdağ'da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaparak değerli hizmetlerde bulundu. Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine sevenlerine sabırlar dileriz” denildi.