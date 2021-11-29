Kocaeli'de lodos: Deniz ulaşımı durdu
Kocaeli'de dün öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodos, bu sabah saatlerinde de kendini gösterdi. Kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar, kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluştu.
Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar sebebiyle yürümekte güçlük çekti.
Deniz ulaşım seferlerine ara verildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün deniz ulaşım seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferlere yeniden başlanacak.
Öte yandan, Eskihisar-Topçular arasında faaliyet gösteren bir feribot, kuvvetli rüzgar dolayısıyla Darıca'daki iskeleye yanaşmakta güçlük çekti.
Kentte gün boyunca lodosun etkili olması bekleniyor.