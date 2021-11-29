Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin öğleden sonra ve akşam saatleri için planlanan 8 seferi, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Ayrıca, 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
Etiketler: Bursa Deniz Otobüsü
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