30 Mayıs'ta Faruk Yavuz ile eşi Kamile Yavuz arasında, evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Faruk Yavuz, bıçakla 33 yaşındaki 2 çocuğunun annesi eşine saldırdı. 25 yerinden bıçaklanan Kamile Yavuz, hayatını kaybetti.

"Bana sesini yükseltti ben de bıçakladım"

Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanık Yavuz hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son kez savunma yapan Yavuz, “Tartıştık, bana sesini yükseltti ve hakaret etti, ben de bıçakladım” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Faruk Yavuz’a 'iyi hal' indirimi uygulamadan 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.