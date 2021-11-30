Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdest alan adamın cüzdanını çaldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, abdest alan kişinin cüzdanını çaldığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı. Cüzdanı çaldığı anlar kameralara yansıdı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 62 yaşındaki C.Ş., camide abdest aldığı sırada şadırvana astığı ceketindeki cüzdanının çalındığını belirterek polise başvurdu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede şüphelinin 70 yaşındaki M.Ö. olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıya, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi verildi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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