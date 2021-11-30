Nurten Akkuş hayatını eğitime adadı. Anaokulu öğretmenliğine 14 yıl önce Samsun'un Ayvacık ilçesinde başladı. Ünü, "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesiyle ilçe sınırlarını aştı.

Projesi, Türkiye'nin dört bir yanında uygulanan başarılı öğretmene bir ödül de İngiltere'deki She Inspires Foundation vakfı tarafından verildi. Akkuş, bu ödülü kazanan ilk Türk kadını oldu.

Samsun'un ödüllü öğretmeni

Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, duygularını "Ben hem kendi adına hem ülkem adına hem de tüm kadınlar adına gururla bayrağımızı bir kez daha dalgalandırma şansına sahip oldum" sözleriyle anlatıyor.

Eğitim ile toplumu birleştiren projeler üreten Akkuş, 2018 yılında dünyadaki "En iyi 10 öğretmen" arasına giren ilk Türk öğretmen oldu.

2019 yılında ise "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görüldü.

Ülkesini temsil etmek istiyor

Eğitimin toplum odaklı olmasını ilke edinen Akkuş, "Hem eğitim alanında çalışmalar yapmak hem de toplumsal alanda gelişimi destekleyecek çalışmaları imza atmak en büyük hedeflerimden bir tanesiydi" diyor.

Nurten öğretmen yeni projeler geliştirerek ülkemizi temsil etmeyi devam etmek istiyor.