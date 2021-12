Tokat'ta yaşayan Arpancıl ailesinin hikayesi, Burak'ın 1,5 yaşında otizmli olduğunun fark edilmesiyle başladı.

Hayatını oğluna adayan baba Okan Arpancıl oğluna bakmak için işini bıraktı. Vakit kaybetmeden oğlunu Tokat Özel Eğitim Uygulama Okulu'na kaydettirdi.

8 yaşındaki Burak sevgi ve emekle bir başarı hikayesi yazdı. "Yapamaz" denilen birçok şeyi yapar hale geldi.

Baba oğul birlikte başardı

Baba Okan Arpancıl, oğlunu toplumdan uzak tutmadığını söyleyerek, "Burak'ı her türlü her yere götürdüm, gezdirdim. AVM olsun, market olsun. Ya bu şekilde bayağı şeyleri, biz otizmi yendik yani. Burak çok akıllı ve zeki bir çocuk. Her sabah okula giderken mutlu bir şekilde uyanıyor. Kesinlikle sosyalleşiyor" dedi.

Özel çocuklar için atlı terapi

Burak her sabah kahvaltısını yaptıktan sonra babasıyla okulun yolunu tutuyor. Küçük çocuk, okulunda otizmli, zihinsel engelli, down sendromlu pek çok arkadaşıyla eğitim görüyor.

Baba Okan Arpancıl'ın en büyük yardımcısı Burak'ın öğretmenleri oldu. Küçük çocuk, fiziksel ve ruhsal gelişimine yönelik eğitimlerle önemli yol katetti.

Okullardaki öğretmenler hayata geçirdikleri projelerle her yeri bir eğitim yuvasına çeviriyor. Tokat'taki at çiftliği de özel çocukların rehabilitesi için kullanılan mekanlardan sadece biri.

Özel eğitim öğretmeni Burcu Özsoy, atların insan psikolojisinde çok rahatlatıcı bir etkisi olduğunu söyleyerek, "Biz de bu projeyle bu etkiyi çocuklarımızın üzerinde görmek istedik" dedi.

Azimle nelerin yapılabileceğini gösteren Burak ile babası, otizmli bireylere ve ailelerine umut oluyor.

Haber: Dursun Ekrem Dur