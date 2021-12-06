Faraşin Yaylası'ndan dönerek Cudi Dağı eteklerindeki Toptepe köyü kırsalına çadır kuran 54 nüfuslu 5 akraba aileden oluşan göçerler, teknolojiden uzak, zor şartlarda ekmeklerini kazanmak için çaba gösteriyor.

Isınmak için çadırların içine soba kuran göçerler üzerini teneke ile kapattıkları barakada ekmeklerini ve yemeklerini pişiriyor.

Kuraklık nedeniyle bu yıl hayvanlarının yeterince beslenemediğini belirten göçerler, hayvanların su ve yem ihtiyacını rahatça karşılamak için ocak ve şubat ayında düşecek yağışları bekliyor.

Göçerlerden Nezir Kaptan, nisan ayında gittikleri yaylalardan yaklaşık 1,5 ayda yürüyerek kışlaklara vardıklarını belirterek, burada kışı zor şartlarda geçireceklerini söyledi.

Nisan'da tekrar yaylalara çıkacaklarını ifade eden Kaptan, "Genellikle Beytüşşebap Faraşin bölgesi, Hakkari, Van yaylalarına hayvanlarımızı götürüyoruz. İşimiz çok zor, meşakkatli. Bölge yeterince yağış almadı, kuraklık yaşandı. Bölgede otlak, mera alanları kuraklık nedeniyle azaldı. Hayvanlarımız yeterince beslenemedi, zayıf düştü. Umarız yeterli yağış olur, hayvanlarımız tekrar toparlanır.` diye konuştu.

Göçer bir yaşam sürdükleri için çocuklarının eğitimden mahrum kaldığını anlatan Kaptan, kışlaklara yerleştiklerinde mobil ekiplerce haftada 2 sefer de olsa çocuklarına eğitim verilmesi için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.