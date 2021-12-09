Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 13:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dağ keçisi avlayan kişilere 126 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de avlanması yasak 2 dağ keçisini silahla vurarak öldüren 2 avcıya, 126 bin lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkisinde yapılan denetimlerde ışıkları kapalı vaziyette seyreden bir traktör tespit edildi.
Yapılan kontrolde sırtlarında av tüfekleri bulunan 2 avcı ve traktörün arka kısmında silahla vurularak öldürülmüş 2 dağ keçisi görüldü.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan keçileri vuran 2 avcıya 126 bin lira para cezası uygulandı.
Ekipler, avcıların silahlarına da el koyarak haklarında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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