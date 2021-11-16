Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik incelemesi sonrası şüpheli Turgut Y. ve gözaltına alınan arkadaşı M.U. ile olayın yaşandığı binanın zemin katında bulunan pizzacının sahipleri Z.K.Ö. ve T.E.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

1 kişi tutuklandı 3 kişi serbest bırakıldı

Turgut Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken M.U. adli kontrolle serbest kaldı. İş yerinin sahipleri Z.K.Ö. ve T.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

62 yaşındaki Süha ve 60 yaşındaki Nilgün Akman Sümer çifti, 13 Kasım'da Cevatpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş, aynı binanın zemin katındaki iş yerinde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı T.Y. polise teslim olmuştu.