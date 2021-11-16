Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Cumhuriyetler Sokak’ta devriye gezen bekçiler, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak aracı geri vitese alarak bekçilerden kaçmaya başladı.

Süratli bir şekilde sokakta ilerleyen otomobil, sürücüsünün manevrasıyla yoldaki başka bir araca çarpmak üzereyken durabildi. Daha sonra tekrar kaçmak için geldiği yöne doğru ilerleyen şüpheli, aracı bekçilerin üzerine sürdü.

Biraz uzaklaştıktan sonra aracı terk eden şüpheli kayıplara karıştı.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

