Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çalıntı arabayla geri viteste bekçilerden kaçtı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de bir kişi, çalıntı otomobille kapısı açık şekilde geri viteste bekçilerden kaçtı. Şüpheli, kendisini kovalayan bekçilerden kurtulunca aracı terk etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Cumhuriyetler Sokak’ta devriye gezen bekçiler, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ‘dur’ ihtarına uymayarak aracı geri vitese alarak bekçilerden kaçmaya başladı.
Süratli bir şekilde sokakta ilerleyen otomobil, sürücüsünün manevrasıyla yoldaki başka bir araca çarpmak üzereyken durabildi. Daha sonra tekrar kaçmak için geldiği yöne doğru ilerleyen şüpheli, aracı bekçilerin üzerine sürdü.
Biraz uzaklaştıktan sonra aracı terk eden şüpheli kayıplara karıştı.
Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Eskişehir
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