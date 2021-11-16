Ardahan'da 2017 yılında Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle inşa edilen Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, yeni kış sezonunda da turistlerin sorunsuz tatil geçirebilmesi için hazırlık yapılıyor.

Mahsur kalan kayakçıyı kurtardılar

Bu kapsamda kayak merkezinde tatbikat yapan 9 kişilik JAK ve AFAD görevlileri, senaryo gereği telesiyej hattında mahsur kalan kayakçıyı kurtardı.

Ekipler ayrıca olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta ile yaralıların tahliyesi, doğa sporları yapılan dağlık ve ormanlık bölgelerde de önleyici kolluk devriyesi konulu birçok alanda AFAD gönüllülerine eğitim verdi.