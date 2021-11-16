Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da AFAD gönüllülerine eğitim
[Fotoğraf: Arşiv]
Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince, AFAD gönüllülerine temel dağcılık ve arama kurtarma eğitimi verildi.
Ardahan'da 2017 yılında Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle inşa edilen Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, yeni kış sezonunda da turistlerin sorunsuz tatil geçirebilmesi için hazırlık yapılıyor.
Mahsur kalan kayakçıyı kurtardılar
Bu kapsamda kayak merkezinde tatbikat yapan 9 kişilik JAK ve AFAD görevlileri, senaryo gereği telesiyej hattında mahsur kalan kayakçıyı kurtardı.
Ekipler ayrıca olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta ile yaralıların tahliyesi, doğa sporları yapılan dağlık ve ormanlık bölgelerde de önleyici kolluk devriyesi konulu birçok alanda AFAD gönüllülerine eğitim verdi.
Etiketler: AFAD Ardahan Avrupa Birliği
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