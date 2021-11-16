Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 09:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'in batısı ile Marmara Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan fırtınanın bugün etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar, Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji Hava Sıcaklıkları
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