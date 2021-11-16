Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar, Batı Karadeniz ve Marmara'da etkisini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.