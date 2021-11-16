Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantina kuralını ihlal ettiler, trafikte yakalandılar
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Kırklareli'nde COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, COVID-19 testinin pozitif olması nedeniyle karantinada bulunması gereken A.A.N.'nin bu kuralı ihlal ettiğini belirledi.
Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde de uygulama yapan ekipler, A.Ç.'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Jandarma ekiplerince 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan A.A.N. ile A.Ç. filyasyon ekipleri tarafından evlerine götürüldü.
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