Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, COVID-19 testinin pozitif olması nedeniyle karantinada bulunması gereken A.A.N.'nin bu kuralı ihlal ettiğini belirledi.

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde de uygulama yapan ekipler, A.Ç.'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan A.A.N. ile A.Ç. filyasyon ekipleri tarafından evlerine götürüldü.