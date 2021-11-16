Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 274 oldu. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2000'i aşarken, yoğun bakımdaki hasta sayısı da 380 oldu.

3 haftalık kısmi kapanma kararı

Hükümet, 2 Kasım'da, COVID-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve COVID-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.

İlave tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışı önleyemeyen hükümet, 13 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar geçerli olacak şekilde 3 hafta kısmi kapanmaya gidilmesi kararı almıştı.