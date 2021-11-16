ABD ile Çin arasında teknoloji gerginliği alttan alta devam ediyor. Intel firmasının Çin'de çip üretimini artırma planı, Biden yönetimince reddedildi.

Dünyanın en büyük çip üreticisi Intel'in planının reddedilmesine gerekçe olarak "güvenlik" gösterildi.

Çip krizi üretimi etkiliyor

Firma, çipin silikon devre levhasını Çin'deki bir fabrikada hızlı şekilde üreterek ABD'de ve dünya genelindeki çip açığını gidermeyi amaçlıyordu.

Çip açığı teknoloji ve otomobil sanayinde faaliyet gösteren firmaları milyarlarca dolar zarara sokuyor. Üretim tesislerinde çalışanlar işten çıkarılmak zorunda kalıyor.

Üretimin ABD'de yapılabilmesi ise, federal hükümetin desteğine bağlı. Bunun için kongrede bekleyen 52 milyar dolarlık Çipler Yasasının geçmesi gerekiyor.

General Motors bazı araçlarındaki donanım paketleirni kaldırdı

Diğer taraftan çip krizinin günlük hayata etkisi büyüyor. General Motors firması, çip yetersizliğini gerekçe göstererek bazı araçlarındaki ısıtmalı koltuk ve direksiyon ile havalandırmalı koltuk opsiyonlarına yer vermeyeceğini açıkladı.

Diğer otomobil markalarının da benzer uygulamalara gidebileceği,Çip krizinin devam etmesi halinde günlük hayatta daha fazla sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor.