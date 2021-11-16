Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 5 çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda yaralanan 5 çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.
Colorado'da Aurora Merkez Lisesinin yakınındaki bir parkta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşti.
Saldırıda yaralanan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Polisin saldırgana karşılık verdiği öğrenildi.
Çocukların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: ABD
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