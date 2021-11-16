Colorado'da Aurora Merkez Lisesinin yakınındaki bir parkta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda yaralanan, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Polisin saldırgana karşılık verdiği öğrenildi.

Çocukların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı.