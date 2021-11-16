Kanarya Adaları özerk yönetimi Sahil Güvenlik kurumundan yapılan açıklamada, Büyük Kanarya Adası'nın 180 kilometre güneyinde 42 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin, olumsuz hava şartlarından dolayı devrildiği ifade edildi.

Teknedeki Kuzey Afrikalı düzensiz göçmenlerinden 2'sinin hayatını kaybettiği, 4'ünün helikopterle hastaneye taşındığı, geri kalanının da Sahil Güvenlik teknesiyle Arguineguin Limanına götürüldüğü açıklandı.

8 düzensiz göçmen daha hayatını kaybetmişti

Bölgede 13 Kasım akşamı da 8 düzensiz göçmen yolculuk esnasında hayatını kaybetmişti.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akınında bu yıl büyük bir artış gözlenirken, İçişleri Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 14 bine yakın düzensiz göçmenin geldiği ve bunun 2020 yılına göre iki kat fazla olduğu belirtiliyor.