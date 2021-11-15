Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da 12 yaş üstü ve hamileler aşılanmaya başladı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kazakistan'da 12 yaşından büyük çocuklar ile hamilelere BioNTech aşısı uygulanmaya başladı.
Geçen hafta ilk partisinin tedarik edildiği Pfizer/BioNTech aşısı ile ülkede şimdilik sadece 12 yaş üstü çocuklar, hamileler ve emziren anneler aşılanabilecek.
Başkent Nur Sultan’da bugünden itibaren okullarda ve sağlık ocaklarında kurulan aşı noktalarında uygulama başladı.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 12 yaş üstü çocukların sadece ebeveynlerin yazılı izni dahilinde aşılanacağını duyurmuştu.
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