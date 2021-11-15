Geçen hafta ilk partisinin tedarik edildiği Pfizer/BioNTech aşısı ile ülkede şimdilik sadece 12 yaş üstü çocuklar, hamileler ve emziren anneler aşılanabilecek.

Başkent Nur Sultan’da bugünden itibaren okullarda ve sağlık ocaklarında kurulan aşı noktalarında uygulama başladı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 12 yaş üstü çocukların sadece ebeveynlerin yazılı izni dahilinde aşılanacağını duyurmuştu.