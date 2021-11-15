Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuveyt Emiri bazı yetkilerini "geçici" olarak Veliaht Prens'e devretti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, bazı yetkilerinin kullanımını "geçici" olarak Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir'e bıraktı.
Emirlik Divan İşleri Bakanı Muhammed Abdullah el-Mübarek es-Sabah konuyla ilgili açıklama yaptı.
Veliaht Prens Meşal'in Kuveyt Emiri'nin anayasal yetkilerinden bazılarını "geçici" olarak kullanması yönünde bir emirlik kararnamesi yayımlandı.
Açıklamada, geçici yetki devrinin sebebi ve kapsamıyla ilgili ayrıntıya yer verilmedi.
Yeni kabine gelene kadar bakanlar görevde kalacak
Kuveyt Emiri dün Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah başbakanlığındaki hükümetin yaklaşık bir hafta önce sunulan istifasını kabul etmişti.
Kuveyt Emiri'nin yayımladığı kararnamede Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edildiği ancak yeni kabine oluşturulana kadar bakanların görevlerinde kalacakları ifade edilmişti.
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