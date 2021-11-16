Dünya genelinde 254 milyon 500 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 milyon 121 bini aştı.

Hollanda kısmi kapanmaya gitti

Hollanda'da bir günde koronavirüs salgınında en yüksek vaka sayısı görüldü.

Ülkede bir günde 19 bin 274 yeni vaka tespit edildi.

Hollanda hükümeti, vaka sayılarındaki artışı önlemek için 2 Kasım'da maske ve mesafe kuralını geri getirdi. Ancak vakalardaki artış önlenemeyince 13 Kasım'dan itibaren 3 haftalık kısmi kapanma uygulanmaya başladı.

İtalya'da toplu taşımada kontroller sıkılaştırıldı

Vaka sayılarındaki artış, İtalya'yı da tedbirleri genişletmeye zorladı.

Yeni tedbirler kapsamında, toplu taşımada kontrolleri sıkılaştırılıyor. Taksi ve şoförlü özel taşımacılık hizmetleri artık en fazla iki yolcu alabilecek.

"Yeşil Geçiş" sertifikasının kontrolü bundan sonra büyük şehirlerdeki tren garlarında trene binilmeden önce yapılacak. Trene ara duraklarda binen bir yolcuda virüs belirtileri tespit edilirse, yetkililer treni seferini durdurabilecek.

Ukrayna'da iki doz aşı olanlara para ödenecek

Ukrayna ise vaka sayılarının önüne geçebilmek için aşılamada teşvik programını hayata geçiriyor. Bu çerçevede ülkede iki doz aşı olanlara bin grivna yani yaklaşık 380 lira ödeme yapılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, programın 19 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu.

Çin'de 11 binden fazla öğrenci karantinaya girdi

Çin ise, Dalian şehrindeki bir üniversitede ortaya çıkan 28 yeni vaka nedeniyle alarmda.

Yetkililer bölgedeki tüm öğrencilerin "vakalarla yakın temastaki yüksek riskli kişi" sayılacağını duyurdu. 11 binden fazla üniversite öğrencisi karantinaya alındı.

Öğrenciler uzaktan eğitimle öğrenime devam ediyor. Şehir genelinde ise üçüncü tur toplu test uygulaması başladı.

Negatif test bildirme zorunluluğu

Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de de tedbirler artırıldı.

Yerel hükümet, 17 Kasım'dan itibaren başkente seyahat etmek isteyen tüm yolcuların varışlarından 48 saat önce yapılmış negatif PCR testlerini bildirmelerini zorunlu kılacak.

Öte yandan 14 gün içinde yerel kaynaklı vakanın görüldüğü şehir, bölge ve ilçelerden gelenler Pekin'e girişte daha sıkı kısıtlamalara tabi tutulacak.

Kentte ulusal konferanslar, eğitim programları ve diğer etkinlikler kontrol altında düzenlenebilecek. Kapalı devre yürütülecek etkinliklerde katılımcıların etkinlik bölgesi dışına çıkması yasaklanacak.