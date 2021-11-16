KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerle kutlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerle kutlandı. İlk tören başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Kutlamalar Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki geçit töreniyle devam etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 38 yaşında...
Yıl dönümü kutlamalarının ilk adresi Lefkoşa oldu.
Törenlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Tatar ve Oktay Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.
Lefkoşa'daki kutlamalar Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçitle devam etti.
"Dünyaya hakkaniyet dersi verildi"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin dünyaya "hakkaniyet dersi" verdiğine dikkati çekti.
"Kıbrıs Türklerinin direniş ve diriliş destanı Ada'nın Yunanistan'a bağlanması anlamına gelen Rumların Enosis hayaline bir hançer gibi saplanmış, Kıbrıs Türkü katledilirken seyreden dünyaya hakkaniyet dersi vermiştir."
Oktay, Kıbrıs Türk halkının eşitliğinin ve uluslararası statüsünün tescil edilip garanti altına alınması gerektiğini de vurguladı.
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