Günlük vaka sayılarının 10 binin üzerine çıktığı Avusturya'da özellikle sağlık sisteminin çökmesini önlemek ve aşı yaptırmayanların aşıya yönelmesini teşvik etmek amacıyla aşı yaptırmamışlara yönelik sert önlemler hayata geçirildi.

COVID-19’a karşı yürütülen mücadele kapsamında dünya genelinde ilk defa aşı yaptırmamışlara yönelik uygulanacak karar, ülkede yaklaşık 2 milyon kişiyi etkilerken, 12 yaş altı çocuklar kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Buna göre 10 gün sürmesi planlanan yeni uygulama kapsamında, hastalığı geçirmemiş ve aşısız kişilerin, günlük zaruri ihtiyaçlarını giderme, iş, eğitim, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gitmek gibi gerekçeler dışında dışarı çıkmalarına izin verilmiyor.

[Fotoğraf: AA]

Yasağa uymayanlara para cezası

Tüm gün uygulanacak kısıtlamalara uyulup uyulmaması emniyet güçleri tarafından yoğun bir şekilde kontrol edilirken, karara aykırı davranan bireyler, 1450 euroya, işletmeler ise 3 bin 600 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Öte yandan federal düzeyde alınan kararlara ek olarak Viyana gibi bazı eyaletler salgınla mücadelede daha sert uygulamaların hayata geçirileceğini duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Viyana’da aşı ve test şartı

Başkent Viyana’da geçe hizmet veren eğlence merkezleri ve 25 kişinin üstündeki toplantılara girişlerde aşı yaptırmış veya hastalığı geçirmiş olma şartına ek olarak PCR testi aranacak. Söz konusu kapalı alanlara girecek kişilerin hem aşılı hem de test yaptırmış olması gerekiyor.

Bu arada iktidarın dün açıkladığı kararlara muhalefetten farklı tepkiler gelirken, koalisyonu oluşturan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında da yeni tedbirlere yönelik görüş ayrılıkları bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Aşı karşıtlarının uygulamayı protesto etmesi bekleniyor

COVID-19 önlemleri karşıtlarının yeni kararları hafta sonu protesto etmesi bekleniyor.

Avusturya’da son 24 saatte 11 bin 889 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 971 bin 541’e çıktı. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artışla 11 bin 746’ya yükseldi.