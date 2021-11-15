Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağdam'da mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.
Azerbaycan'ın Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, Tağıbeyli köyünde tarımsal faaliyette bulunan bir sivilin bastığı mayının patlamasıyla yaşamını yitirdiği açıklandı.
2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınlar nedeniyle 33 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı.
Etiketler: Azerbaycan Karabağ Sorunu Ermenistan
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