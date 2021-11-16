Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 10:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza Fethiye - Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, 46 yaşındaki Sahra Gizem Aksu'ya çarptı.
Kazayı görenlerin yarım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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