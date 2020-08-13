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Sümela Manastırı, 15 Ağustos'ta 4 saat ziyaretçi alımına kapalı olacak
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek ayin dolayısıyla belli saatler arasında ziyarete açık olacak.
Maçka Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Sümela Manastırı'nın 15 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ziyaretçi alımına kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, ziyaretçilerin, manastır gezi programlarını cumartesi günü 14.00-20.00 saatleri arasında planlamaları gerektiği kaydedildi.
Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos Cumartesi günü ayin düzenlenecek.
Etiketler: Trabzon sümela manastırı Maçka KaymakamlığıSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:16
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