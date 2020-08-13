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Kırklareli'nde tarihi un fabrikasının çatısı ve duvarları çöktü
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde tarihi un fabrikasının çatısı ve duvarlarının büyük bölümü çöktü. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan kimsenin bulunmadığını belirtti.
Gazhane Sokak'taki kullanılmayan tarihi fabrikanın çatı ve duvarlarının çöktüğünü görenler durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, enkaz altında kalanlar olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması yaptı ancak kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Müze Müdürlüğü ekipleri, 1925 yılında inşa edildiği belirtilen fabrikanın enkazında incelemelerde bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: kırklareli tarihi un fabrikasıSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:10
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