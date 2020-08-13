Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.