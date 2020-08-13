Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 27 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 27 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Sıradaki Haber
Aydos Ormanı'nda çıkan yangınlar için özel ekip kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz