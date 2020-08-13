Muğla Milas-Yatağan karayolu Eskihisar Mahallesi mevkisinde, Ethem Yılmaz yönetimindeki otomobil, iddiaya göre freni patlayınca kontrolden çıktı ve takla attı.

Duramayan otomobil, aynı şeritte seyir halindeki Özkan Uysal idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Yılmaz ve yanında bulunan 4 kişi kazada yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.