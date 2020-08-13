İstanbul Aydos Ormanı, Anadolu Yakası'nın en büyük oksijen kaynaklarından...

Yaklaşık bin 700 hektarlık (2 bin 380 futbol sahası büyüklüğünde) orman, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ve Kartal ilçelerinin sınırları içinde.

Son 3 ayda 22 yangın çıktı

Bu yıl İstanbul'da 88 yangın çıktı. En çok dikkat çekenler yangınlar ise Aydos Ormanı'nda çıkanlardı. Aydos Ormanı'nda, sadece son 3 ayda 22 kez alevlere teslim oldu. Yangınların başlangıç noktaları ve saatleri, kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

Şüpheler polisi harekete geçirdi.

Emniyet istihbarat ve terörle mücadele şubelerince kurulan özel ekip, işin perde arkasını aydınlatmak için çalışmaya başladı.

Yangınlar özel ekibin takibinde

Son üç ayda çıkan yangınlar mercek altına alındı.

Şüphelilerin, bölgeye dışarıdan gelen kişiler olduğu tespit edildi. Bir kısmının madde bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Bu zamana kadar 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.