Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 6 yaralı
Ankara'da Anadolu Otoyolu Akıncılar gişesi yakınlarında, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 işçi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Akıncılar gişesi istikametinde mevsimlik işçileri taşıdığı öğrenilen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: ankara trafik KazasıSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 15:38
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