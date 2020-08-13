Milas'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi’nde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de 200 metre mesafeye kadar yaklaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 1 su tankeri ile yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmalarla alevlerin evlere yaklaşması engellenirken, söndürme çalışmaları ise sürüyor.