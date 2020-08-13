Haber Giriş: Kaynak: DHA
Muğla'da yerleşim yerleri yakınında orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 200 metre mesafedeki alevlere havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.
Milas'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi’nde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de 200 metre mesafeye kadar yaklaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 1 su tankeri ile yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmalarla alevlerin evlere yaklaşması engellenirken, söndürme çalışmaları ise sürüyor.
Etiketler: muğla haber Muğla yangınSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 16:13
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