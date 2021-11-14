Sultangazi'de aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu 3 çocuk, kendilerine mesken yaptıkları okul yanındaki boş arazide öğrencileri bıçak ile tehdit ederek gasbetti.

Okuldan dönen oğlunun gasbedildiğini öğrenen Gönül Demircan, ertesi gün oğlunu okula götürürken aynı çocukların yine aynı yöntemle gasp yaptığını gördü.

Demircan, durumu emniyet güçlerine haber verdi.

Polis şüphelileri yakalayarak polis merkezine götürdü.

Çocuğu gasbedilen Demircan, gaspçılardan şikayetçi oldu.

Yaşlarının küçük olması nedeniyle ailelerine teslim edilen şüpheli 3 çocuk, silah bulundurmak ve gasp suçlarından savcıya uzman eşliğinde ifade verecek.

Veliler endişeli

Aynı okulda 2 çocuğunun eğitim gördüğünü ve yaşanan olay nedeniyle kaygı duyduğunu söyleyen Kazım Dinç, "Aile olarak tedirginiz, burada iki çocuğum okuyor ve bu çevrede gasp ile uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde iddialar var. Biz ailece bu duruma karşıyız. Bu nedenle emniyet güçlerimizden yardım ve destek istiyoruz." dedi.

Mehtap Keser isimli başka bir veli de okul çevresinde tedbirin artırılması ve sivil polislerin olması gerektiğini dile getirdi.

Veliler, gaspçıların düzensiz park eden araçları kullanarak saklandıklarını, bu nedenle sokağın trafiğe kapatılması gerektiğini de söyledi.