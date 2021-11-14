İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu İ.G'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Operasyon için harekete geçen ekipleri, şüphelinin Fatih'te bindiği taksiyi takip etmeye başladı. Takip esnasında taksinin beklenmedik şekilde Silivri istikametinden Şişli istikametine dönüş yaptığı görüldü.

Ekipler takip edilmemek için farklı güzergahları kullandığı değerlendirilen İ.G'nin takibini bırakmadı. Şüpheli şahsı Şişli'de elinde poşet ile taksiden ininceye kadar takip etti.

Taksiden indikten sonra sokağa girip yürümeye başlayan İ.G, kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, seyyar hoparlörün içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan 2 bin 570 adet ecstasy hap, piyasaya sürülemeden ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.