Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 09:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yoğun sis kazaya neden oldu: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sancaktepe'de yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, takla atarak yolun dışına çıktı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
İstanbul Sancaktepe'de Paşaköy Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Hasan Kalaycı'nın kullandığı otomobil, bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle kontrolden çıktı.
Araç defalarca takla attıktan sonra bariyeri aştı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araçta sıkışan vatandaşları kurtardı.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Hasan Kalaycı ve araçta bulunan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan sisin yaşandığı bölgeye gelen Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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