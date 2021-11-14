Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 4 katlı binada patlama
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir dairede patlama meydana geldi, 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Bağcılar Barbaros Mahallesi 203. Sokak'taki 4 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
6 kişi kurtarıldı
Polis güvenlik önlemi alırken, binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
Etiketler: Yangın
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