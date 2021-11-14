Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 03:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de mobilya atölyesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
R.Ç, aralarında alacak meselesi bulunan Orhan Sönmez'i telefonla arayarak, Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki mobilya atölyesini yaktığını söyledi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, atölyeyi kundaklayarak kaçan R.Ç'yi olay yerine yakın bir parkta otururken gözaltına aldı.
Son Haberler
- 05:17
- 03:10
- 02:40
- 02:28
- 01:48
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 12 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz