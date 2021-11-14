Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 07:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Araçlar tarlaya uçtu
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu.
Kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Toplam 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yolun kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Kazayı görenler araçlardaki erin yardımına koştu.
Bir aracın ters döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken olay yerine gelen çekici yardımıyla tarladaki araçlar çıkartıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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