Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ)Tatvan Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olan Oktay Subaşı, Türkiye’nin sayılı kelebek fotoğrafçıları arasında yer alıyor.

Çektiği fotoğraflarla bölgenin tanıtımına katkı sağlayan Subaşı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden fotoğrafını çektiği birbirinden renkli kır çiçekleri, posta pulları sayesinde milyonlara ulaşacak.

“Ülkemizin doğal güzelliklerin tanıtılması mutluluk verici”

Subaşı’nın, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün (PTT) 2021 yılı pul koleksiyonları arasına giren kır çiçekleri pullarından 36 milyon basılacak.

Çektiği fotoğraflarla bölgedeki doğal güzelliklerin tanıtılmasını amaçladığını belirten Subaşı, "Çektiğimiz fotoğrafların bu gibi projelerde değerlendirilmesi ve milyonlara ulaşması sevindirici bir durum. Bizim fotoğraftaki asıl amaçlarımızdan birisi de yaşadığımız ilin, bölgenin ve ülkemizin güzelliklerinin herkes tarafından bilinir olmasıdır. Bu amaçla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çekmiş olduğum kır çiçekleri de PTT tarafından posta pulu olarak basıldı. İlk etapta 5 ayrı kır çiçeği fotoğrafından oluşan pullardan 36 milyon basıldı. Bu gibi projelerde yer almak ve ülkemizin doğal güzelliklerin tanıtılmasına katkı sunmak mutluluk verici" dedi.