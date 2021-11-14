Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sis görüş mesafesini azalttı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
İstanbul'da sis etkisini yine gösterdi.
Avrupa Yakası'nda, Kağıthane'nin bazı bölgeleri, Kemerburgaz, Hasdal, Bahçeköy ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor.
Trafikte yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü ilerlemeye çalışıyor.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul
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