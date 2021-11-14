İstanbul'da sis etkisini yine gösterdi.

Avrupa Yakası'nda, Kağıthane'nin bazı bölgeleri, Kemerburgaz, Hasdal, Bahçeköy ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor.

Trafikte yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü ilerlemeye çalışıyor.