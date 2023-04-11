Sular altında kalacak ilçede tarihi eserler son ziyaretçilerini ağırlıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 106 metrenin üzerine çıktı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, son olarak ise ilçe merkezinin büyük bir bölümü sulara gömüldü.

Yusufeli son dönemde Gürcistan'dan gelen turistlerin akınına uğruyor. İlçede bulunan 9 kültür varlığının bir bölümü sular altında kalırken, bir bölümü ise baraj gölü seviyesinde yer alacak.

"Şapel ve kiliseler son kez ziyaretçi kabul ediyor"

Tekkale Kilisesi başta olmak üzere ilçede bulunan şapel ve kiliseler son kez ziyaretçi kabul ediyor. Orta çağ döneminden kaldığı tahmin edilen, kilise ve şapeller özellikle Gürcistan’dan gelen turistlerin akınına uğruyor.

Rehber Mustafa Kılıçlıoğlu eşliğinde önce bot yardımıyla şapelleri gezen Gürcüler daha sonra Tekkale Kilisesi'ni görüntülediler.

“Vedalaşmak amacıyla geldik”

Gürcistan’dan gelerek Tekkale Kilisesi ve ilçede bulunan şapelleri son kez görüntülemek isteyen Buba Kudava "Buraya atalarımızın yaptığı tarihi yapıtlarla vedalaşmak için geldik. Haberlerde Yusufeli’nin baraj suyu altında kalacağını öğrendik. Son kez atalarımızın yaptığı tarihi kültür yapıtlarını görmek için geldik" dedi.