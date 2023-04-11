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Türkiye
TRT Haber 11.04.2023 09:34

Maden ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçilerden biri öldü, 5'i hastaneye kaldırıldı.

Maden ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı
[Temsili Fotoğraf: AP]

Manisa Valiliği, Soma'da bir madende karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandığını duyurdu.

İlçede özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, çalışma alanı açmak için kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden 30 yaşındaki Tevfik Pazarcık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Maden ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı

Gazdan etkilenen diğer çalışanlar Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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